53-летняя Кэмерон Диас стала матерью в третий раз и дала ребенку необычное имя

Голливудская актриса Кэмерон Диас в третий раз стала матерью. О пополнении в семье сообщил ее супруг, музыкант группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, в личном блоге. У пары родился сын, которому дали необычное имя Наутас – его трактуют как "мореплаватель" или "тот, кто отправляется в путь, не боясь неизвестности".

Новость стала неожиданностью даже для поклонников, ведь супруги обычно не афишируют личную жизнь. В этот раз они также отказались публиковать фотографии новорожденного, ограничившись символичным изображением корабля и кратким сообщением.

"Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословенными, что можем сообщить о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мы любим свою семью, наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны за это!" – написал Бенджи.

Диас и Мэдден состоят в браке с 2015 года. Они воспитывают дочь Рэддикс, появившуюся в 2019 году, и сына Кардинала, родившегося в марте 2024-го. Известно, что все дети пары появились с помощью суррогатного материнства – на это супруги пошли после длительных попыток стать родителями и лечения бесплодия.

Рождение третьего ребенка совпало с новым этапом в карьере актрисы. После почти 10-летнего перерыва Кэмерон Диас вернулась в кино, однако приоритеты в её жизни остались прежними. Она сознательно ушла из индустрии в 2014 году, сосредоточившись на личной жизни и семье, а позже объясняла, что это решение позволило ей выстроить комфортную для себя реальность вне постоянного давления Голливуда.