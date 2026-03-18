Марк Тишман рассказал, какие девушки ему нравятся

Певец Марк Тишман рассказал, какие девушки его привлекают. По словам артиста, он не придерживается строгих стандартов женской красоты, и для него куда важнее внутренняя энергия и индивидуальность.

В беседе с Клео.ру музыкант отметил, что его привлекают яркие, интересные девушки с чувством юмора. При этом внешние параметры для него не имеют принципиального значения.

"У меня никогда не было конкретного образа, всегда нравились и нравятся яркие, интересные и с чувством юмора девушки. А брюнетка или блондинка, высокая или маленькая – не важно", – признался артист в эксклюзивном интервью с Клео.ру.

К слову, недавно Марк был членом жюри международного конкурса красоты "Мисс БРИКС". Артист признался, что этот опыт изменил его взгляд на подобные проекты: за время работы он смог лучше узнать участниц и увидеть за внешней привлекательностью их характер и личные качества.

"Чем больше я общался с девушками, за ними наблюдал, тем больше проникался, каждая заняла место в моем сердце и мыслях. Они все такие разные, представляют разные культуры, континенты: Африка, Азия, Европа", – рассказал Тишман.

По его словам, при выборе победительниц решающим становилось не соответствие стандартам, а особая харизма – тот самый "внутренний свет", который невозможно объяснить, но который мгновенно притягивает внимание.