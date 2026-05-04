Джефф Безос выставил на продажу огромную парусную яхту за полмиллиарда долларов

Основатель Amazon Джефф Безос решил расстаться с одной из самых обсуждаемых яхт последних лет – 127-метровой парусной Koru стоимостью около 500 миллионов долларов. Как сообщает Page Six, судно выставлено на продажу неофициально, а главная причина – непрактичность. Дело в том, что размеры яхты создают постоянные логистические проблемы.

Koru входит в число крупнейших парусных яхт в мире и изначально задумывалась как демонстрация статуса. На борту – бассейн со стеклянным дном, три джакузи, вертолетная площадка, экипаж из нескольких десятков человек и вместимость до 18 гостей. Дополнительно у судна есть вспомогательный корабль Abeona стоимостью около 75 миллионов долларов. Обслуживание двух судов обходится примерно в 30 миллионов долларов в год.





Однако именно масштаб стал ключевым ограничением. Яхте отказали в швартовке в Монако во время Гран-при, она не смогла приблизиться к берегу во время свадьбы Безоса и Лорен Санчес в Венеции, а ранее была вынуждена стоять в порту Эверглейдс рядом с грузовыми судами. В 2022 году проект вызвал международный резонанс: для прохода через Роттердам рассматривался демонтаж исторического моста, но после протестов от этой идеи отказались, и судно провели без мачт.

Еще одна причина для продажи – чрезмерная узнаваемость Koru. Нос украшает крупная деревянная фигура Лорен Санчес в образе русалки, а сама яхта регулярно привлекает внимание папарацци. Даже системы водометов, предназначенные для защиты от пиратов, фактически могут использоваться для сдерживания прессы.

Ранее Met Gala 2026 столкнулся с критикой и призывами к бойкоту из-за Джеффа Безоса. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.