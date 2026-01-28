Марк Эйдельштейн появился на показе Saint Laurent в Париже вместе с Нади Ли Коэн

Слухи о романе между российским актером и британской художницей появились перед Новым годом. Сам Марк Эйдельштейн не комментировал новости о своем романе.

На Неделе высокой моды в Париже состоялось одно из самых ожидаемых шоу – показ Saint Laurent. Среди звездных гостей особое внимание привлек 23-летний актер и модель Марк Эйдельштейн, появившийся в компании британской художницы и фотографа Нади Ли Коэн.

Эйдельштейн, недавно ставший лицом новой кампании бренда вместе с Беллой Хадид, выбрал для показа расслабленный клетчатый костюм свободного кроя, дополнив образ солнцезащитными очками и легкой небрежностью, идеально вписавшейся в дух Saint Laurent.

Инсайдеры из модных кругов тут же подхватили тему возможного романа между актером и 33-летней фэшн-фотографом. Первой об этом заговорила модель Маша Миногарова. Еще в декабре прошлого года она заявила, что несколько раз видела их вместе.

Пока сам Марк сохраняет интригу и никак не комментирует слухи. После выхода фильма "Анора", принесшего ему международное признание, актер стал одной из самых обсуждаемых персон не только в киноиндустрии, но и в мире моды. Эйдельштейна все чаще приглашают на показы и в fashion-кампании крупных брендов.

Надя Ли Коэн, в свою очередь, давно считается одной из самых влиятельных визуальных артисток своего поколения. Ее эстетика – это неон, гиперреализм и цитаты из американской поп-культуры 50–70-х. Ее работы украшают страницы Vogue и Dazed, а сотрудничество с Saint Laurent и Balenciaga закрепило за ней статус иконы fashion-визуала.

