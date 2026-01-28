Стивен Сигал решил продать свой дом в Подмосковье

Легендарный актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал расстается с подмосковной недвижимостью. 73-летний артист выставил на продажу виллу в элитном поселке "Конус" на Рублевке. Стоимость жилья, по информации консалтинговой компании NF Group, составляет около 700 миллионов рублей.

Как уточняют специалисты, речь идет о просторной резиденции площадью примерно 500 квадратных метров. Участок – 15 соток, окруженный деревьями и полностью благоустроенный. Помимо основного здания, на территории есть отдельный дом для гостей с баней, зона отдыха с барбекю и живописный сад. Внутри главного особняка предусмотрено три спальных комнаты, три санузла, винная комната, личный кабинет, домашний кинотеатр и гараж.





Поселок, в котором находится дом, представляет собой закрытую территорию клубного типа всего из 22 коттеджей, выполненных в едином архитектурном стиле. До МКАД – около десяти километров.

Эта недвижимость появилась у Сигала в 2018 году, когда актер окончательно перебрался в Россию. На Рублевке он жил вместе с супругой – уроженкой Монголии – и сыном. Позже артист некоторое время проводил в Краснодарском крае, где занимался виноделием, но затем вновь вернулся в столицу.

Как известно, Сигал – выходец из России: его бабушка и дедушка были родом из Санкт-Петербурга, а фамилия семьи изначально звучала как Сигельман. В 2016 году Стивен получил российское гражданство и неоднократно заявлял, что чувствует себя в стране "как дома".