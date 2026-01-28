Ольга Бузова рассказала, что после расставания с Давой хотела родить ребенка от другого мужчины

Ольга Бузова в интервью Лауре Джугелии откровенно высказалась о личной жизни и переживаниях, связанных с расставанием с Давидом Манукяном (Давой). Так, поющая телеведущая призналась, что после разрыва с экс-возлюбленным в ее жизни был момент, когда она задумывалась о рождении ребенка от другого мужчины.

Напомним, отношения Ольга Бузова и Давид Манукян завершились в январе 2021 года и сопровождались громкими заявлениями. Тогда артистка публично сообщила о разрыве, подчеркнув, что переживает сложный эмоциональный период. Позже стороны по-разному объясняли причины расставания: Бузова говорила о болезненном опыте, Манукян – о несовпадении характеров и разном взгляде на будущее.

В новом интервью телеведущая отметила, что смогла отпустить прошлое и простить бывшего партнера. Она даже поздравила экс-избранника с рождением ребенка, которого ему подарила новая избранница, певица Мари Краймбрери.

После расставания с Манукяном в жизни Ольги появился мужчина, рядом с которым у нее возникло желание стать матерью. При этом Бузова подчеркнула, что для нее вопрос рождения ребенка неразрывно связан с полноценной семьей и эмоциональной близостью, а не с импульсивным решением. Она дала понять, что не готова к материнству "в одиночку" и считает этот шаг серьезным выбором, требующим внутренней уверенности и надежного партнерства.

"Года два назад я испытывала это чувство, когда я понимала, что я хочу родить ребенка и создать семью. Но я не хочу рожать ребенка ради того, чтобы родить ребенка", – высказалась 40-летняя знаменитость.

Ольга Бузова подчеркнула, что не торопит события и по-прежнему верит в осознанную любовь и поддержку рядом. Пока же она целиком и полностью погружена в работу, которой жертвовать не готова.