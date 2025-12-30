Маша Миногарова рассказала о возможном романе Марка Эйдельштейна и Нади Ли Коэн

Модель дала новый повод для обсуждения личной жизни молодого актера.
Сердце одного из самых обсуждаемых молодых актеров последних лет, Марк Эйдельштейн, может быть занято. Об этом рассказала модель Маша Миногарова. Своими наблюдениями она поделилась в новогоднем видео на ютуб-канале Ксении Собчак. Блогер утверждает, что неоднократно видела звезду фильма "Анора" в Париже в обществе британской художницы и режиссера Надей Ли Коэн, которая старше актера на 10 лет.
Она является известной фигурой в мировом арт-сообществе. Она создает яркие визуальные проекты, вдохновленные американской эстетикой середины прошлого века, и сотрудничает с рядом мировых знаменитостей. По словам Ксении Собчак, именно эта связь может объяснять стремительную интеграцию российского актера в западную светскую жизнь – в последнее время он все чаще появляется на престижных международных мероприятиях и на обложках модных западных изданий.
Сам Марк Эйдельштейн избегает публичных комментариев о своих романтических отношениях, делая акцент на профессиональной деятельности. Ранее вокруг его персоны уже возникали многочисленные предположения. Поклонники строили догадки о возможной связи с партнершами по съемочной площадке, включая актрису Дарью Верещагину и американскую звезду Майки Мэдисон, но ни одна из версий не получила официального подтверждения.
В одном из интервью актер признавался, что во время работы над проектами может испытывать глубокую симпатию и влюбленность к коллегам, что является частью профессионального процесса. Однако эти чувства, по словам Марка Эйдельштейна, редко выходят за рамки рабочих отношений.