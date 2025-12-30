Сердце одного из самых обсуждаемых молодых актеров последних лет, Марк Эйдельштейн, может быть занято. Об этом рассказала модель Маша Миногарова. Своими наблюдениями она поделилась в новогоднем видео на ютуб-канале Ксении Собчак. Блогер утверждает, что неоднократно видела звезду фильма "Анора" в Париже в обществе британской художницы и режиссера Надей Ли Коэн, которая старше актера на 10 лет.

Она является известной фигурой в мировом арт-сообществе. Она создает яркие визуальные проекты, вдохновленные американской эстетикой середины прошлого века, и сотрудничает с рядом мировых знаменитостей. По словам Ксении Собчак, именно эта связь может объяснять стремительную интеграцию российского актера в западную светскую жизнь – в последнее время он все чаще появляется на престижных международных мероприятиях и на обложках модных западных изданий.





Сам Марк Эйдельштейн избегает публичных комментариев о своих романтических отношениях, делая акцент на профессиональной деятельности. Ранее вокруг его персоны уже возникали многочисленные предположения. Поклонники строили догадки о возможной связи с партнершами по съемочной площадке, включая актрису Дарью Верещагину и американскую звезду Майки Мэдисон, но ни одна из версий не получила официального подтверждения.

В одном из интервью актер признавался, что во время работы над проектами может испытывать глубокую симпатию и влюбленность к коллегам, что является частью профессионального процесса. Однако эти чувства, по словам Марка Эйдельштейна, редко выходят за рамки рабочих отношений.