Стендап-комик Ирина Мягкова рассказала, чем отличается женский юмор от мужского

Резидентка шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова высказалась о распространенном разделении юмора по гендерному признаку, заявив, что для нее существует только одно различие – смешно или нет. По словам комика, попытки классифицировать юмор как "мужской" или "женский" давно утратили актуальность.

"Давайте уже запомним: не существует женского или мужского юмора. Есть смешно или не очень. Один и тот же юмор без гендерных различий", – рассказала Мягкова в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Ирина отметила, что в основе любого удачного стендапа лежит жизненный опыт и честный взгляд на происходящее, а не пол и гендер автора. Именно поэтому в своих выступлениях она опирается на личные наблюдения и события, которые волнуют ее здесь и сейчас.



Сегодня основным фокусом Ирины остается стендап. В марте стартует новый сезон шоу "Женский стендап" на ТНТ, которому в этом году исполняется шесть лет. Проект уверенно развивается – в производстве находится уже более сотни выпусков, сообщила комик в беседе с Клео.ру. В новом сезоне Мягкова также возвращается к формату сольных монологов, от которого на несколько лет отходила, занимаясь написанием концертных программ.