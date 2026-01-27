Эмбер Херд впервые за долгое время высказалась о последствиях судов с Джонни Деппом

Эмбер Херд наконец решила публично высказаться о том, какое влияние на ее жизнь оказали многолетние судебные разбирательства с Джонни Деппом. Так актриса приняла участие в съемках документального фильме Silenced, премьера которого состоялась на кинофестивале Sundance. Картина посвящена тому, как иски о клевете используются как инструмент давления на женщин, заявляющих о насилии.

По словам Херд, участие в проекте стало для нее осознанным шагом, однако она не пытается вернуть себе голос. Напротив, актриса подчеркнула, что пережитый опыт лишил ее ощущения безопасности при любом публичном высказывании. Она признала, что в финальной стадии судебных процессов пыталась донести свою позицию через прессу, однако последствия оказались куда более тяжелыми, чем она ожидала.

"То, что произошло со мной, – это усиленная версия того, через что проходят многие женщины. Замалчивание раскрывает глобальную закономерность: когда женщины высказываются, влиятельные системы пытаются их дискредитировать и наказать", – считает Эмбер.

Суды с бывшим супругом длились несколько лет и завершились в 2022 году. Тогда американский суд признал Херд виновной в клевете, обязав выплатить Деппу крупную компенсацию, которая впоследствии была снижена до одного миллиона долларов в рамках мирового соглашения. Эти события резко изменили положение актрисы в индустрии: ее роль в продолжении "Аквамена" была сокращена, а предложения от крупных студий практически прекратились.

После завершения разбирательств Эмбер на время исчезла из публичного поля, переехала в Европу и сосредоточилась на личной жизни. Лишь в последние месяцы она начала осторожно возвращаться в профессиональное пространство, выбрав для этого не коммерческое кино, а независимые и театральные проекты. Прошлым летом актриса дебютировала на театральной сцене, что стало ее первой заметной работой за несколько лет.