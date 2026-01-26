T-Killah и Мария Тарасова ждут второго ребенка

 930

Знаменитая семья готовится к пополнению.

Рэпер T-Killah и его супруга Мария Тарасова сообщили о скором появлении на свет второго ребенка. Радостной новостью пара поделилась в личном блоге, опубликовав серию теплых семейных снимков с участием их первенца. На фотографиях, сделанных в ванной комнате, заметен не только округлившийся живот Марии, но и их первенец Иван-Лионель.

"Большие планы на 2026", – подписали кадры супруги.

Фото: соцсети / @t_killah

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу быстро отреагировали на новость, оставив множество поздравлений и пожеланий будущим родителям. Некоторые комментаторы удивились, что Марии достаточно долго удавалось скрывать свое интересное положение, несмотря на уже заметный срок.

Александр и Мария в 2019 году официально стали мужем и женой. Первенец появился на свет в марте 2023-го. Имя мальчика, Иван-Лионель, связано с тем, что артист увлекается футболом. Пол будущего малыша супруги пока не раскрывают.

Ранее стало известно о помолвке бывшей избранницы рэпера Тимати. Модель Анастасия Решетова похвасталась кольцом на безымянном пальце во время отдыха на Мальдивах. Имя будущего супруга блогер пока не раскрывает. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.