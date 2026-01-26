T-Killah и Мария Тарасова ждут второго ребенка

Рэпер T-Killah и его супруга Мария Тарасова сообщили о скором появлении на свет второго ребенка. Радостной новостью пара поделилась в личном блоге, опубликовав серию теплых семейных снимков с участием их первенца. На фотографиях, сделанных в ванной комнате, заметен не только округлившийся живот Марии, но и их первенец Иван-Лионель.

"Большие планы на 2026", – подписали кадры супруги.





Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу быстро отреагировали на новость, оставив множество поздравлений и пожеланий будущим родителям. Некоторые комментаторы удивились, что Марии достаточно долго удавалось скрывать свое интересное положение, несмотря на уже заметный срок.

Александр и Мария в 2019 году официально стали мужем и женой. Первенец появился на свет в марте 2023-го. Имя мальчика, Иван-Лионель, связано с тем, что артист увлекается футболом. Пол будущего малыша супруги пока не раскрывают.

