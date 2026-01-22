Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объявила о помолвке

Анастасия Решетова объявила о помолвке. Модель накануне своего 30-летия поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах, где продемонстрировала помолвочное кольцо с крупным камнем. Снимки она опубликовала в соцсетях, подписав их лаконично: "Да". Личность будущего супруга брюнетка предпочла не раскрывать.





Судя по всему, предложение руки и сердца было сделано во время романтического путешествия, приуроченного ко дню рождения модели.

"Встретить мой день рождения на Мальдивах было лучшим решением ever. Не люблю большие громкие праздники. Самое лучшее – это быть наедине с природой и любимыми людьми Завтра буду чуток старше, надеюсь и умнее", – написала Анастасия в своем телеграм-канале чуть ранее.

Это станет первым официальным браком для Решетовой. Ранее она состояла в длительных отношениях с рэпером Тимати, от которого в 2019 году родила сына Ратмира, однако до свадьбы дело так и не дошло. После расставания экс-возлюбленные сохранили общение ради ребенка, и каждый пошел своим путем.

В последние годы личная жизнь Анастасии Решетовой оставалась закрытой темой. Осенью прошлого года она впервые подтвердила, что находится в серьезных отношениях, отметив, что ее избранник знаком с сыном и давно присутствует в ее жизни. При этом имя мужчины она не называла, предпочитая дистанцироваться от публичных обсуждений.

Новость о помолвке быстро спровоцировала волну слухов. В Сети вновь вспомнили историю развода певицы Алсу с бизнесменом Ян Абрамов, в которой ранее фигурировала и Анастасия Решетова как возможная разлучница. Сплетники предположили, что между этими событиями может быть связь.