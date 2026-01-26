Звезда сериала "Дикий ангел" Факундо Арана разводится с женой после 19 лет брака

После почти 20 лет брака актёр Факундо Арана и модель Мария Сусини объявили о разводе.
Актер Факундо Арана и модель Мария Сусини официально начали процесс развода. Об этом сообщил телеведущий Пепе Очоа в эфире программы LAM канала América TV.
Новость о размолвке 52-летнего актера и его супруги вызвала бурное обсуждение в Латинской Америке. По словам Очоа, инициатором разрыва стала Мария
"Мария первой начала говорить об этом во время одной поездки – именно тогда стало ясно, что история близка к финалу", – отметил он.
Пока причины развода остаются неизвестными, однако источник отметил, что отношения между супругами сохраняются теплыми. Недавно их видели вместе на отдыхе в Мар-дель-Плата.
Слухи о кризисе в их семье появились еще в прошлом году. Тогда Факундо признавался, что между ним и Марией действительно возникли сложности: актер говорил, что в их доме "царил полный бардак", но он надеялся, что им удастся "наладить все".
Видео: соцсети/@mariasusini
Арана и Сусини познакомились в 2007 году, а через несколько лет узаконили отношения, уже воспитывая дочь. За годы брака у пары родились трое наследников, и долгое время их брак считался воплощением гармонии и взаимного уважения.
Пока официальных комментариев от Факундо и Марии не поступало.