Звезда сериала "Дикий ангел" Факундо Арана разводится с женой после 19 лет брака

Актер Факундо Арана и модель Мария Сусини официально начали процесс развода. Об этом сообщил телеведущий Пепе Очоа в эфире программы LAM канала América TV.

Новость о размолвке 52-летнего актера и его супруги вызвала бурное обсуждение в Латинской Америке. По словам Очоа, инициатором разрыва стала Мария





"Мария первой начала говорить об этом во время одной поездки – именно тогда стало ясно, что история близка к финалу", – отметил он.

Пока причины развода остаются неизвестными, однако источник отметил, что отношения между супругами сохраняются теплыми. Недавно их видели вместе на отдыхе в Мар-дель-Плата.

Слухи о кризисе в их семье появились еще в прошлом году. Тогда Факундо признавался, что между ним и Марией действительно возникли сложности: актер говорил, что в их доме "царил полный бардак", но он надеялся, что им удастся "наладить все".