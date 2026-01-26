Канье Уэст принес публичные извинения после обвинений в антисемитизме

Американский рэпер, 49-летний Канье Уэст, который в последние годы официально использует имя Йе, публично извинился за ранние антисемитские высказывания. Поводом стало развернутое обращение, опубликованное на правах рекламы в газете The Wall Street Journal. Этот шаг стал редким и во многом неожиданным жестом со стороны артиста, чья репутация в последние годы серьезно пострадала из-за череды скандалов.

В тексте Йе попытался объяснить причины своего поведения, сославшись на последствия тяжелой автомобильной аварии, произошедшей в начале 2000-х. По его словам, тогда основное внимание медиков было сосредоточено лишь на видимых травмах, в том числе переломе челюсти, тогда как повреждение правой лобной доли мозга долгое время оставалось без должной диагностики. Лишь в 2023 году, как утверждает музыкант, эта травма была подтверждена медицински.

Артист связывает поздно выявленное повреждение мозга с развитием биполярного расстройства первого типа, о котором стало известно еще в 2016 году.

"Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми из тех, кого я люблю больше всего, я обращался хуже всего", – высказался рэпер, явно намекая в том числе на сложные отношения с бывшей возлюбленной Ким Кардашьян.

За последние годы Канье Уэст неоднократно подвергался критике из-за публикаций и действий, связанных с темами нацизма и антисемитизма. Эти эпизоды привели к разрыву контрактов, отмене проектов и резкому ухудшению его положения в индустрии. В новом обращении артист заявляет о намерении пройти лечение и взять ответственность за свои слова и поступки, отдельно подчеркнув, что не разделяет нацистскую идеологию и не испытывает враждебности к еврейскому народу.