Дочь Брюса Уиллиса посвятила выставку отцу, страдающему деменцией

Таллула Уиллис, младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, организовала участие в арт-выставке, посвященной людям, живущим с синдромом приобретенного слабоумия. Мероприятие стало для нее личным способом поддержать отца, который уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией.

31-летняя Таллула опубликовала в блоге трогательное сообщение, где рассказала о своем участии в проекте и призналась, что мысленно посвятила этот вечер папе.





"Я знаю, что он бы гордился мной, поэтому я улыбаюсь. Я так сильно его люблю", – написала дочь "Крепкого орешка".

По словам близких семьи, болезнь прогрессирует: Уиллис уже не может читать и говорить, а иногда не узнает родных. Несмотря на это, семья старается сохранять единство – и то, что делает Таллула, фанаты называют актом любви и светлой памяти. В комментариях под ее публикацией подписчики выразили поддержку девушке.