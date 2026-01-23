Дочь Брюса Уиллиса посвятила выставку отцу, страдающему деменцией

О диагнозе звезды "Крепкого орешка" стало известно в 2022 году. Сейчас Брюс Уиллис почти не говорит.
Таллула Уиллис, младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, организовала участие в арт-выставке, посвященной людям, живущим с синдромом приобретенного слабоумия. Мероприятие стало для нее личным способом поддержать отца, который уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией.
31-летняя Таллула опубликовала в блоге трогательное сообщение, где рассказала о своем участии в проекте и призналась, что мысленно посвятила этот вечер папе.
"Я знаю, что он бы гордился мной, поэтому я улыбаюсь. Я так сильно его люблю", – написала дочь "Крепкого орешка".
По словам близких семьи, болезнь прогрессирует: Уиллис уже не может читать и говорить, а иногда не узнает родных. Несмотря на это, семья старается сохранять единство – и то, что делает Таллула, фанаты называют актом любви и светлой памяти. В комментариях под ее публикацией подписчики выразили поддержку девушке.
Видео: соцсети/@emmahemingwillis
Ситуация в семье актера остается непростой. Недавно супруга звезды Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что планирует после его смерти передать мозг науке, чтобы помочь исследователям изучать FTD. Это решение вызвало споры: одни сочли поступок благородным, другие – спорным из-за невозможности самого актера выразить согласие.