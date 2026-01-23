Дочь Брюса Уиллиса посвятила выставку отцу, страдающему деменцией

 474

О диагнозе звезды "Крепкого орешка" стало известно в 2022 году. Сейчас Брюс Уиллис почти не говорит.

Таллула Уиллис, младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, организовала участие в арт-выставке, посвященной людям, живущим с синдромом приобретенного слабоумия. Мероприятие стало для нее личным способом поддержать отца, который уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией.

31-летняя Таллула опубликовала в блоге трогательное сообщение, где рассказала о своем участии в проекте и призналась, что мысленно посвятила этот вечер папе.

Таллула Уиллис. Фото: соцсети/@buuski

"Я знаю, что он бы гордился мной, поэтому я улыбаюсь. Я так сильно его люблю", – написала дочь "Крепкого орешка". 

По словам близких семьи, болезнь прогрессирует: Уиллис уже не может читать и говорить, а иногда не узнает родных. Несмотря на это, семья старается сохранять единство – и то, что делает Таллула, фанаты называют актом любви и светлой памяти. В комментариях под ее публикацией подписчики выразили поддержку девушке. 

Видео: соцсети/@emmahemingwillis

Ситуация в семье актера остается непростой. Недавно супруга звезды Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что планирует после его смерти передать мозг науке, чтобы помочь исследователям изучать FTD. Это решение вызвало споры: одни сочли поступок благородным, другие – спорным из-за невозможности самого актера выразить согласие.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.