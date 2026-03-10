Прилучный впервые высказался о разводе с Муцениеце: "Если бы я ее избил, было бы видно"

Актер Павел Прилучный впервые откровенно ответил на вопросы про скандальный развод с бывшей супругой – актрисой Агатой Муцениеце. В интервью звезда сериала "Мажор" озвучил собственную версию событий, которые сопровождали их расставание несколько лет назад.

По словам артиста, обвинения в домашнем насилии, которые ранее озвучила Агата, ложные. Прилучный заявил, что подобные заявления нанесли серьезный удар по его репутации и повлияли на отношения с коллегами, друзьями и близкими людьми.

"Если бы я ее избил, точно было бы видно. И она точно пошла бы в полицию и написала заявление. А если ты всего этого не сделала, то какое право имеешь говорить, что я тебя избивал?" – сказал актер.

Он признал, что в семье случались эмоциональные ссоры, однако настаивает, что речь шла только о конфликтах на повышенных тонах. По его словам, в разгар споров он мог накричать на супругу, но физического насилия, как утверждает актер, не было.