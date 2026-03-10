Прилучный впервые высказался о разводе с Муцениеце: "Если бы я ее избил, было бы видно"

Звездная пара развелась в 2020 году. Накануне Павел Прилучный впервые высказался о скандальной истории развода с Агатой Муцениеце.
Актер Павел Прилучный впервые откровенно ответил на вопросы про скандальный развод с бывшей супругой – актрисой Агатой Муцениеце. В интервью звезда сериала "Мажор" озвучил собственную версию событий, которые сопровождали их расставание несколько лет назад.
По словам артиста, обвинения в домашнем насилии, которые ранее озвучила Агата, ложные. Прилучный заявил, что подобные заявления нанесли серьезный удар по его репутации и повлияли на отношения с коллегами, друзьями и близкими людьми.
"Если бы я ее избил, точно было бы видно. И она точно пошла бы в полицию и написала заявление. А если ты всего этого не сделала, то какое право имеешь говорить, что я тебя избивал?" – сказал актер.
Он признал, что в семье случались эмоциональные ссоры, однако настаивает, что речь шла только о конфликтах на повышенных тонах. По его словам, в разгар споров он мог накричать на супругу, но физического насилия, как утверждает актер, не было.
Видео: YouTube/@FAMETIMETV
Прилучный также прокомментировал одну из ситуаций, о которой ранее рассказывала звезда "Закрытой школы". Речь идет об инциденте, произошедшем в 2020 году, когда Муцениеце сообщала, что во время конфликта ее телефон оказался выброшен из окна. Актер подтвердил, что действительно выбросил устройство, однако объяснил это вспышкой эмоций. По словам Павла, жена разговаривала с новым мужчиной прямо при нем, и ему стало неприятно.
По словам актера, он так же не смог принять "европейскую модель мышления" бывшей жены. Он надеялся, что супруга посвятит себя дому, хозяйству и детям после свадьбы. Муцениеце же уже через три месяца после рождения сына вышла на съемки.
"Приоритет женщины – семья, а мужчина должен работать", – поделился шоумен.
Видео: YouTube/@FAMETIMETV
Прилучный также отметил, что после расставания оставил бывшей жене недвижимость и автомобиль, а условия выплаты алиментов были заранее согласованы. Конфликты, по его словам, продолжались до момента, когда Муцениеце окончательно покинула дом вместе с детьми.
Актер признается, что публичные заявления бывшей супруги стали для него тяжелым испытанием. По его словам, после резонансных обвинений он столкнулся с масштабной волной критики и травли, которая затронула как профессиональную, так и личную жизнь.