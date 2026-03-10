Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли из винтовки, когда певица находилась внутри

У дома певицы Рианны в Беверли-Хиллз произошел инцидент со стрельбой. По данным полиции Лос-Анджелеса, неизвестная женщина открыла огонь по особняку артистки, когда та находилась внутри.

Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы 8 марта около 13:21 по местному времени. Как уточнили в полиции, подозреваемая произвела примерно десять выстрелов из автомобиля в сторону дома. Одна из пуль пробила стену здания. В результате происшествия никто не пострадал.





Позже сотрудники полиции обнаружили автомобиль, который, по данным следствия, принадлежал предполагаемой нападавшей. Внутри машины нашли штурмовую винтовку и несколько гильз. Женщину задержали.

Как сообщает ABC News, стрелявшей оказалась 35-летняя Ивана Лизетт Ортис – логопед из Орландо. По данным полиции, ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов: в разные годы ее имя фигурировало в делах, связанных с банкротством, неосторожным вождением и домашним насилием.

Следователи пока не установили возможные мотивы нападения. При этом в социальных сетях подозреваемой нашли несколько публикаций, адресованных Рианне, в том числе прямые обращения к певице, на которые она не отвечала.





Это не первый инцидент, связанный с домом звезды. В 2018 году мужчина по имени Эдуардо Леон проник в дом артистки в районе Hollywood Hills и провел внутри около 12 часов. Позднее он признал вину по делу о преследовании. Тогда певицы дома не было.

По сообщениям ряда зарубежных СМИ, спустя несколько часов после стрельбы Рианна покинула Лос-Анджелес.