Марго Робби дебютировала с новой стрижкой на показе Chanel в Париже

Марго Робби впервые вышла в свет после промокампании "Грозового перевала" и показала новый имидж.

Марго Робби появилась на публике с новой прической в рамках Недели моды в Париже. Актриса пришла на показ Chanel с заметно изменившейся прической – коротким волнистым бобом до плеч и челкой.

Для звезды это стало первым выходом с новой стрижкой после завершения промокампании фильма "Грозовой перевал", где она исполнила роль Кэтрин Эрншо. В самой картине образ героини был тесно связан с длинными светлыми волосами актрисы – их укладывали в сложные косы и декоративные плетения, поэтому новая лаконичная стрижка выглядит особенно контрастно по сравнению с экранным образом.

Марго Робби. Фото: Legion-Media
Свежий бьюти-образ Робби уже сравнивают с классическим парижским стилем: мягкие волны придают стрижке легкую небрежность, а рваная челка отсылает к эстетике Джейн Биркин – одному из главных символов французского шика.

На показ актриса пришла в образе от Chanel, с которым ее связывает многолетнее сотрудничество. Робби выбрала расслабленный ансамбль: свободные джинсы и полупрозрачный топ oversize, под которым был виден кружевной бюстгальтер. Образ дополнили двухцветные солнцезащитные очки и сумка на цепочке приглушенного грибного оттенка – еще один намек на узнаваемую эстетику французского дома.

Появление актрисы стало одним из самых обсуждаемых моментов предпоследнего дня Парижской недели моды, а новая прическа Робби уже называют одной из потенциальных бьюти-тенденций сезона.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

