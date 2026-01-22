Киноакадемия объявила номинантов на "Оскар 2026"

Номинанты на 98-ю премию "Оскар" объявлены 22 января. Список претендентов на главные награды Американской киноакадемии представили актер Льюис Пуллман и актриса Даниэль Брукс. Церемония состоится 15 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, а ведущим второй год подряд станет Конан О’Брайен.

В главной категории "Лучший фильм" за статуэтку поборются десять проектов: "Бугония", F1, "Франкенштейн", "Хамнет", "Марти Великолепный", "Битва за битвой", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники" и "Сны поездов". В режиссерской гонке сошлись Хлоя Чжао, Джош Сафди, Пол Томас Андерсон, Йоаким Триер и Райан Куглер.

Актерские номинации тоже выглядят конкурентно. Среди претендентов на "Лучшую мужскую роль" – Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура. В категории "Лучшая женская роль" представлены Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Ренате Реинсве и Эмма Стоун. В номинациях второго плана выделяется "Сентиментальная ценность", получившая сразу несколько актерских упоминаний.

Отдельная новость сезона – появление новой категории "Лучший кастинг": это первое расширение списка номинаций за длительное время. Кроме того, в индустрии уже обсуждают планы добавить в будущем отдельную награду за постановку трюков.

На фоне общего списка чаще всего звучит название хоррора "Грешники". ФильмРайана Куглера получил 16 упоминаний на "Оскаре 2026", что называют рекордным показателем для премии. Следом идет "Битва за битвой" с 13 и "Франкенштейн" с 9 номинациями.