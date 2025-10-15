Анастасия Решетова рассказала о романе, который длится уже два года

Модель и блогер Анастасия Решетова, известная как бывшая возлюбленная рэпера Тимати и финалистка конкурса "Мисс Россия – 2014", подтвердила, что уже почти два года состоит в серьезных отношениях. Поводом для обсуждения стала серия фото с огромными букетами роз, опубликованных ею в запрещенной в России соцсети. Поклонники предположили, что цветы были подарены новым тайным ухажером, однако сама Решетова опровергла эти слухи, заявив, что подарки преподносит ее единственный мужчина.





По словам модели, в ее жизни нет места случайным романам и мимолетным симпатиям – рядом с ней уже давно человек, с которым она чувствует стабильность и поддержку. Имя избранника Решетова по-прежнему не раскрывает, сохраняя детали личной жизни в тайне. Известно лишь, что ее партнер примерно одного с ней возраста и серьезно настроен на будущее.

Эта новость стала своеобразным ответом на прежние слухи, активно обсуждавшиеся в медиа в 2024 году. Тогда Решетову связывали с бизнесменом Яном Абрамовым – бывшим супругом певицы Алсу. Поводом для домыслов стали недвусмысленные намеки самой артистки, при этом сама модель тогда отрицала наличие романа и заявляла, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Напомним, ранее Анастасия шесть лет состояла в отношениях с Тимати. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, однако спустя год они расстались, сохранив нейтральные отношения ради ребенка. После разрыва Решетова сосредоточилась на бизнесе, воспитании сына и личном развитии, постепенно дистанцируясь от ярлыков "бывшей девушки рэпера".