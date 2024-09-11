"Меня это не касается": Решетова впервые отреагировала на травлю из-за развода Алсу

Модель Анастасия Решетова, которую широкая публика знает как экс-возлюбленную рэпера и бизнесмена Тимати, жила спокойной жизнью, пока однажды не высказалась о женатых мужчинах. В своем блоге брюнетка, отвечая на вопрос подписчика, написала, что не считает привлекательными находящихся в браке представителей сильного пола.

Когда в Сети стали обсуждать признание Анастасии Решетовой, внезапно объявилась певица Алсу, которая на тот момент уже сообщила о скором разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. "Врет", – коротко прокомментировала артистка слова 28-летней модели.

Слова исполнительницы хита "Зимний сон" сочли как косвенное доказательство того, что Анастасия является или была любовницей ее мужа. А когда на одном из светских мероприятий журналисты попросили Алсу пояснить свои слова, та заявила, что не хочет вести беседу о "девушках с низким социальным статусом". Спустя несколько дней певица добавила, что своими словами "сделала ей рекламу".

Все это привело к травле Анастасии Решетовой в Сети. Сочувствующие Алсу люди обрушились на модель с критикой, оставляя весьма и весьма нелестные комментарии под ее публикациями. Экс-избранница Тимати публично никак не реагировала на это, и лишь когда скандал сошел на нет, та решила высказаться.





В новом интервью Анастасия отреагировала на травлю в Сети из-за развода Алсу. В своем телеграм-канале Решетова выложила отрывок выпуска шоу #AlekoInMyBag, в котором рассказывает о своем отношении к обрушившейся на нее критике.

"Я не считаю себя человеком, которым меня называли. И мои близкие, которые знают меня хорошо, знают подробности моей жизни, тоже меня такой не считают. Поэтому, наверное, это главное", – сказала брюнетка.

По словам Анастасии Решетовой, люди видят лишь то, что хотят видеть. "Самое главное, что меня это никак не касается. Это никак не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, которые рядом со мной, с которыми я коммуницирую", – добавила модель.