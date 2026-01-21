Инстасамка отменила стрижку в салоне из-за восьмиминутного ожидания на парковке: "Я – звезда!"

Рэп-исполнительница Дарья Еропкина, более известная как Инстасамка опубликовала в личном блоге видео, в котором рассказала о срыве заранее запланированного визита к стилисту в Дубае. По словам певицы, причиной отказа от услуги стал уровень сервиса, который она сочла неприемлемым.

25-летняя артистка заранее записалась на стрижку и отдельно согласовала детали визита, включая встречу у автомобиля и сопровождение до входа. Однако по прибытии в салон ситуация пошла не по плану. Дарье пришлось восемь минут ожидать на парковке персонал салона. В итоге она приняла решение уехать, так и не начав процедуру.

"Я отменила прическу и сказала, что, извините, мне ваш салон не подходит. Если я вам как клиент не важна настолько, что вы аж заставляете меня ждать на парковке, если я приезжаю к вам в салон первый раз. Я не знаю, где он находится, а искать его сама я не хочу, потому что я – звезда", – пожаловалась исполнительница.

Дарья планировала изменить образ впервые за длительное время – ранее она кардинально меняла прическу и с тех пор не посещала парикмахеров.

