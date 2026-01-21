Виктория Боня и ее дочь Анджелина согласились дать интервью Ксении Собчак

Телеведущая и блогер Виктория Боня сообщила, что вместе с дочерью Анджелиной дала согласие на интервью Ксения Собчак. Решение стало неожиданным для части аудитории, учитывая многолетний конфликт между бывшими коллегами по реалити-шоу "Дом-2".

Интерес к этому разговору усилился на фоне резкого роста популярности Анджелины в соцсетях. После возвращения Виктории с Эвереста весной 2025 года телеведущая начала регулярно публиковать видео с дочерью, в которых они обсуждали подростковую жизнь, вопросы внешности, учебы и общения со сверстниками. Эти ролики быстро стали вирусными, привлекли новую аудиторию и заметно увеличили число подписчиков Бони. При этом сама Анджелина ранее не стремилась к публичности и вела отдельные аккаунты, ориентированные на англоязычную аудиторию.

Предложение об интервью поступило не впервые. Еще несколько месяцев назад Боня рассказывала, что Собчак выходила с инициативой записать разговор с ней и дочерью, однако тогда телеведущая не была готова принять окончательное решение. В этот раз вопрос обсудили открыто, в том числе с участием Анджелины, и в итоге пришли к согласию.

"Она (Ксения Собчак – Прим. ред.) гадости делала.Не могу сказать, что она прямо желает любви и счастья нашему дому", – отметила 46-летняя телезвезда в новом видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

Одним из принципиальных условий стало то, что дочь Бони намерена общаться на английском языке, который является для нее родным. По словам Виктории, именно на нем Анджелина думает и свободнее формулирует мысли. Предполагается, что съемки могут пройти в Монако, где семья живет последние годы.