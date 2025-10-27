Инстасамка заявила о смене творческого псевдонима

Певица Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Инстасамка, в беседе с журналисткой Ксенией Собчак сообщила, что намерена отказаться от своего известного творческого имени. Исполнительница призналась, что чувствует внутреннюю потребность в переменах и готова завершить один этап карьеры.

"Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю его в памяти всех людей", – сказала исполнительница хита "За деньги да".

По словам певицы, решение связано с желанием профессионального роста и поиском нового творческого направления. Перед тем как попрощаться с образом Инстасамки, она готовит к выходу финальный альбом. В проекте, по информации певицы, планируется участие как российских, так и зарубежных исполнителей.



После релиза пластинки артистка намерена выступать под новым именем, символизирующим начало новой главы в ее карьере. Подробности ребрендинга пока не разглашаются, но известно, что новый псевдоним Дарьи будет начинаться со слова Money (деньги с англ. – Прим. ред.).



А накануне Инстасамка обвинила стилиста Николая Овечкина в том, что он присвоил три миллиона рублей, которые были выделены на съемки клипа. Тот в свою очередь извинился перед артисткой и заявил, что вернул деньги Зотеевой и все вопросы уже урегулированы.