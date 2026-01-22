Тейлор Свифт вошла в историю как самая молодая женщина в Зале славы авторов песен

Тейлор Свифт официально стала самой молодой женщиной, включенной в Зал славы авторов песен – одно из самых престижных признаний в индустрии музыки. На момент объявления певице 36 лет, и лишь Стиви Уандер когда-либо получал эту честь раньше – в 32.

Основанный в 1969 году Songwriters Hall of Fame объединяет величайших композиторов современности – от Долли Партон до Элтона Джона и Брюса Спрингстина. Теперь к ним присоединилась и Свифт – автор, чьи тексты стали целым культурным феноменом, а песни давно превратились в саундтрек целого поколения.

Церемония индукции пройдет летом. В этом году в Зал также будут включены Аланис Мориссетт, Кенни Логгинс, продюсер Кристофер “Трики” Стюарт, а также Пол Стэнли и Джин Симмонс из Kiss.

Символично, что признание Свифт как автора песен совпало с новой волной ее триумфов. Ее сингл удерживает лидерство в британских чартах почти два месяца, а год назад Billboard назвал ее "артисткой века". По данным Forbes, состояние певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов – больше, чем у любой другой женщины в музыкальной индустрии.