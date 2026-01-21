Аглая Тарасова впервые появилась на публике после скандала и суда

На мероприятии Аглая появилась ближе к финалу, когда основная часть гостей уже прошла по красной дорожке. Несмотря на внимание со стороны прессы, актриса держалась спокойно и с легкой улыбкой позировала фотографам. Для выхода Тарасова выбрала элегантное черное платье в пол лаконичного кроя, подчеркивающее фигуру, и подобрала к нему небольшую сумку и утонченные аксессуары. Волосы артистка убрала в гладкий пучок, оставив несколько прядей у лица.

Актриса Аглая Тарасова снова вернулась в светскую жизнь после нескольких месяцев тишины. 31-летняя звезда посетила премьеру фильма "Левша" в московском кинотеатре "Октябрь" – этот вечер стал ее первым выходом после завершения судебных разбирательств.

Видео: VK/@public211755388

Среди гостей премьеры была и мать Аглаи – актриса Ксения Раппопорт, которая появилась вместе с дочерью Софией от Юрия Колокольникова. Актер исполнил одну из главных ролей в фильме.

Этот выход стал для Тарасовой знаковым – именно сейчас актриса возвращается к публичной жизни после скандала, разгоревшегося летом прошлого года. Напомним, в августе ее задержали в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. При досмотре у актрисы обнаружили вейп с запрещенным веществом, после чего возбудили уголовное дело.

На заседаниях суда Тарасова признала свою вину, заявив, что допустила "тяжелую ошибку". По решению суда, артистке назначили три года условного срока и штраф. Прокуратура ранее запрашивала более жесткое наказание – 3,5 года условно.

После вынесения приговора Аглая на время пропала из медиапространства. Коллеги по индустрии – среди них Кристина Асмус и Милош Бикович – открыто поддержали актрису, отметив, что "ошибки не должны перечеркивать талант и труд".