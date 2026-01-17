Актриса Елена Ксенофонтова: "Я больше не ищу счастье – я его создаю"

В кинотеатре "Москва" состоялась светская премьера романтической драмы, основанной на одноименном романе – бестселлере 2019 года Колин Гувер "Сожалею о тебе". Книги этой известной писательницы, покорив читателей всего мира, вошли в топ бестселлеров New York Times, а предыдущая экранизация ее романа "Все закончится на нас" стала хитом, собрав в мировом прокате более 350 миллионов долларов. Кстати, именно со съемками этого фильма связан скандал с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони.

Среди первых зрителей "Сожалею о тебе" была и известная актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, которая отметила, что давно не выбиралась на светские мероприятия. Звезда сериала "Кухня", которая в декабре отметила свой 53-й день рождения, призналась, что к ней пришла мудрость, а вместе с ней и понимание, что жизнь дана для того, чтобы научиться любить и быть счастливой. Сегодня Елена – свободная женщина с двумя взрослыми детьми, она служит театру и снимается в кино, а еще обожает декорировать елки, причем не только для себя, но и для своих звездных друзей и знакомых.

– Елена, вас действительно крайне редко где можно на светских раутах увидеть. Чем сегодня вас заинтересовало мероприятие?

– Шла на роман, я читала книгу Гувер и в предвкушении. "Сожалею о тебе" – чистейшей воды мелодрама, и у меня чудесное, соответствующе настроение. А то, что перед новым годом пропала, то я, как любая "елочная фея" наряжала кучу домов, и свой в частности, авторскими елочками. Признаться, никогда не рассчитывала, что мое хобби станет постепенно, как сейчас, перерастать в настоящую профессию. Все делалось по любви, с интересом и только для себя. Изначально у меня не было такой цели доказать, что я способна сделать из новогодней елки произведение искусства. А потом вдруг заметила, что получается-то неплохо. Друзья, родственники – все заценили, и вот я и решила делиться креативом с людьми. Сочиняю саму идею наряда будущей елки, продумываю цветовую гамму, подбираю авторские игрушки. Вообще, Новый год, Рождество – мои самые любимые семейные праздники, на которых традиционно много украшений, подарков. И конечно, происходит волшебство с обязательным загадыванием желаний.

– Вы успешная актриса, полюбившаяся многим по сериалам "Кухня", "Отель Элеон". А что с кино, с сериалами в 2026-м?

– Пришло время, когда я стала сильно фильтровать приходящие предложения. Лучше я вообще не буду или крайне редко буду появляться на экране, чем соглашаться на все подряд.

Не имею права позволять себе то, что раньше могла. Моя профессия – это проверка на устойчивость. Быть счастливым и принципиальным здесь очень сложно. Было время, когда я мечтала о каких-то ролях, о карьере, сейчас же больше о простом человеческом счастье.

– Посыл данной киноистории – "когда жизнь тянет на дно, только любовь дает крылья и силы жить дальше" – вам близок?

– В жизни у меня были очень разные ситуации: и насилие, и болезни, и измены любимых. В детстве я жила в Казахстане, и порой было страшно даже на улицу выходить, казалось, что процентов на 80 весь мир был против тебя. Но все это я прошла, преодолела, не теряя веру в себя, находила эти крылья – не упасть. Вообще, детская психика старается в себе все как-то переработать, найти эту "суперсилу" жить. Сложнее потом, когда ты начинаешь взрослеть.

– И вы смогли в себе выработать "суперсилу"?

– Безусловно. Это жажда жизни. И понимание того, что тот, кто там наверху, точно знает, зачем он тебя сюда отправил. И не тебе решать, когда уходить. Наш смысл жизни – в развитии, и все, что с нами происходит – события, люди, – не случайны. И надо все этапы пройти с честью, улыбочкой и идти дальше. Что мы формируем, какую энергию, то и получаем. Я поняла, что очень, очень, очень хочу жить, именно жить, в радости и легкости, и наслаждаться каждой секундой! Счастье – не в том, чтобы все было идеально, а в том, чтобы, пройдя через боль, остаться человеком. Я больше не ищу счастье – я его создаю.

– А можете дать совет, как действовать в трудной ситуации?

– Знаете, в жизни всегда найдется тот, кто скажет: "О, ты плох, ты не умен, не красив и совсем не талантлив". Вот поверьте мне, он такой же, как вы, хуже намного даже, раз такое говорит. Плюньте на таких. Если кого-то, например, смущают мои морщины, отвечаю: я их обожаю! Я полна сил и планов.

Не тратьте свое бесценное время на то, что не интересно, на то, что опустошает и обесценивает, на тех, кто не любит, не уважает, не ценит, не наполняет. Идите своим путем!

– Вы, кстати, никогда не жалели, что выбрали такой путь – путь актрисы?

– Наоборот, я часто думаю о том, какое счастье, что мне все еще позволено заниматься любимым делом. Порой задаюсь вопросом, а что бы случилось, отбери у меня мою профессию, не будь я актрисой? Нет, не умерла бы, конечно, но я бы истлела. Именно моя профессия помогла и помогает мне продержаться в самые трудные времена моей жизни. Именно она заставляет меня развиваться и не стареть. Я задействована в театральных постановках, где и материал, и существование на сцене, и актерский тандем – все радует. Также в этом году выйдет фильм "Царевна-лягушка-2", где я играю маму Ивана. Премьера картины запланирована на март.