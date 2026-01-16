Хулио Иглесиас впервые прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Испанский певец Хулио Иглесиас впервые публично отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, выдвинутые двумя его бывшими сотрудницами. Заявление артиста было опубликовано в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) спустя несколько дней после того, как показания женщин поступили в Национальную судебную палату Испании.

Речь идет о событиях, которые, по словам заявительниц, произошли в 2021 году в резиденциях певца в Доминиканской Республике и на Багамах. Женщины, работавшие домработницей и физиотерапевтом, утверждают, что сталкивались с прикосновениями, унизительным поведением, психологическим давлением и сексуализированным насилием.

82-летний исполнитель отверг все выдвинутые в его адрес обвинения, заявив, что никогда не допускал насилия, принуждения или неуважительного отношения к женщинам. Он подчеркнул, что происходящее причиняет ему моральный ущерб и намерен защищать свою репутацию. Также певец выразил благодарность поклонникам, поддержавшим его в сложный период.

Расследование по этому делу длилось несколько лет и велось испанскими и американскими журналистами. По итогам проверки материалы были переданы юристами правозащитной организации в Национальный суд Испании. На данный момент формальные уголовные обвинения артисту не предъявлены, однако сообщается о начале предварительного рассмотрения поступивших заявлений. Для защиты своих интересов в Испании Хулио Иглесиас привлек известного адвоката Хосе Антонио Чоклана.