Алена Хмельницкая во второй раз стала бабушкой

В свой 55-й день рождения Алена Хмельницкая сделала трогательное признание – у нее родилась внучка. Теперь у актрисы подрастают двое внуков: мальчик и девочка.

Радостным событием артистка поделилась с поклонниками в личном блоге. Она опубликовала видео, на котором ее старшая дочь Александра во время отдыха качает детскую коляску под огни фаер-шоу.



Помимо видео, актриса выложила несколько праздничных снимков. На фото она позирует у моря с букетом роз, в блестящей майке и легких брюках, дополнив образ шляпой.







Алена Хмельницкая вырастила двух дочерей – Александру и Ксению – от союза с режиссером Тиграном Кеосаяном, с которым прожила 21 год. В январе 2024 года у старшей дочери актрисы родился сын Гаспар, а теперь семья вновь отметила прибавление – на свет появилась девочка.

Прошлый год стал для Хмельницкой непростым. В сентябре 2025-го не стало ее бывшего мужа, Тиграна Кеосаяна. После тяжелого сердечного приступа режиссер впал в кому и не пришел в сознание. Несмотря на развод, актриса сохранила с ним уважительные и теплые отношения, а также поддерживала контакт с его супругой, Маргаритой Симоньян.