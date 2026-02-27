Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли вслед за сестрой отказался от фамилии отца

24-летний Мэддокс, старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально представил себя под фамилией матери. В титрах фильма Couture он значится как Maddox Jolie, без упоминания фамилии отца. Проект был представлен журналистам в рамках кинофестиваля в Торонто, где стало известно, что Мэддокс участвовал в съемках в качестве ассистента режиссера.

Главную роль в ленте сыграла Анджелина Джоли. По сюжету ее героиня – американская кинорежиссер, узнавшая о диагнозе рака груди перед поездкой в Париж. Для актрисы это первый крупный проект за последние годы, а участие сына в съемках – еще один шаг в развитии семейной творческой династии.





Отказ Мэддокса от фамилии Питт стал продолжением тенденции, начатой другими детьми звездной пары. Ранее Захара представилась без фамилии отца во время вступления в женское братство Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман. Вивьен, младшая дочь Джоли, значится в программке бродвейского мюзикла "Изгои" как Вивьен Джоли, а Шайло в 2024 году подала заявление о юридическом изменении фамилии, которое суд утвердил летом того же года.



Для семьи Джоли подобные решения не выглядят неожиданными. Анджелина сама когда-то отказалась от фамилии своего отца, актера Джона Войта, и сделала фамилией второе имя. Брэд Питт, чье полное имя – Уильям Брэдли Питт, также использует неофициальную версию имени в своей карьере.



Сейчас Мэддокс живет за границей: он окончил университет в Южной Корее и продолжает участвовать в проектах матери – как в продюсерских, так и в гуманитарных инициативах.