Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли вслед за сестрой отказался от фамилии отца

Между детьми и отцом сложные отношения после развода Брэда Питта и Анджелины Джоли. До этого дочь звездных экс-супругов изменила фамилию в документах.

 24-летний Мэддокс, старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально представил себя под фамилией матери. В титрах фильма Couture он значится как Maddox Jolie, без упоминания фамилии отца. Проект был представлен журналистам в рамках кинофестиваля в Торонто, где стало известно, что Мэддокс участвовал в съемках в качестве ассистента режиссера.

Главную роль в ленте сыграла Анджелина Джоли. По сюжету ее героиня – американская кинорежиссер, узнавшая о диагнозе рака груди перед поездкой в Париж. Для актрисы это первый крупный проект за последние годы, а участие сына в съемках – еще один шаг в развитии семейной творческой династии.

Анджелина Джоли с детьми. Фото: Legion-Media

Отказ Мэддокса от фамилии Питт стал продолжением тенденции, начатой другими детьми звездной пары. Ранее Захара представилась без фамилии отца во время вступления в женское братство Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман. Вивьен, младшая дочь Джоли, значится в программке бродвейского мюзикла "Изгои" как Вивьен Джоли, а Шайло в 2024 году подала заявление о юридическом изменении фамилии, которое суд утвердил летом того же года.

Анджелина и Мэддокс Джоли. Фото: Legion-Media
Для семьи Джоли подобные решения не выглядят неожиданными. Анджелина сама когда-то отказалась от фамилии своего отца, актера Джона Войта, и сделала фамилией второе имя. Брэд Питт, чье полное имя – Уильям Брэдли Питт, также использует неофициальную версию имени в своей карьере.

Сейчас Мэддокс живет за границей: он окончил университет в Южной Корее и продолжает участвовать в проектах матери – как в продюсерских, так и в гуманитарных инициативах. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

