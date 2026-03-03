Квентин Тарантино опроверг слухи о своей смерти

Накануне в соцсетях распространилась информация о смерти режиссера Квентина Тарантино, якобы погибшего в результате ракетного обстрела в Израиле. Сообщение сопровождалось ложной ссылкой на портал Deadline, что усилило доверие аудитории и вызвало волну паники среди поклонников по всему миру.

Спустя несколько часов слухи были официально опровергнуты. Представитель режиссера в комментарии Daily Mail заявил, что с Тарантино все в порядке, а публикации о трагедии полностью выдуманы. Издание Deadline также выступило с заявлением, подчеркнув, что никогда не публиковало подобных материалов.

Сейчас 62-летний режиссер живет в Тель-Авиве вместе с женой – израильской певицей и моделью Даниэлой Пик. Пара познакомилась еще в 2009 году, во время промотура фильма "Бесславные ублюдки", а спустя десять лет поженилась. У супругов двое детей: сын Лео, родившийся в 2020 году, и дочь, появившаяся на свет в 2022-м.