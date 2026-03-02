В ночь на 2 марта в Москве обнаружили мертвым 67-летнего бизнесмена и бывшего сенатора Совета Федерации Умара Джабраилова. По предварительным данным, он покончил с собой в гостинице на Тверской улице. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Информацию о смерти Джабраилова подтвердили источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, дверь в номер была заперта изнутри, что затруднило доступ скорой помощи. Врачи приступили к реанимации лишь после вскрытия замка – к тому моменту бизнесмен уже потерял слишком много крови.

Умар Джабраилов родился в Грозном, сделал карьеру в бизнесе и политике. Однако широкая публика знала Джабраилова не только как предпринимателя, но и как заметную фигуру светской жизни. Он часто появлялся на международных мероприятиях – от Канн до Венеции – и дружил со многими мировыми звездами, включая P. Diddy, Beyoncé и Шэрон Стоун.

Особый интерес всегда вызывала его личная жизнь. Джабраилову приписывали отношения с Наоми Кэмпбелл, Орнеллой Мути и Ксенией Собчак.



Роман с телеведущей в свое время стал одной из самых обсуждаемых тем в российской прессе. На момент отношений Ксении было всего 19 лет, в то время как Умару 40. Именно он вывел журналистку в свет. Сама Собчак называла Джабраилова человеком, который оказал на нее сильное влияние, а их расставание – частью "опыта взросления".



В последние годы бизнесмен вел уединенный образ жизни. По данным его окружения, он тяжело переживал из-за военного конфликта США и Ирана и внимания к "файлам Эпштейна", в которых упоминалось его имя.

Это не первая попытка Джабраилова покончить с собой – несколько лет назад он уже проходил через подобный кризис, но тогда медики сумели его спасти.

Сейчас обстоятельства гибели бывшего сенатора проверяются, а следственные органы назначили экспертизы.