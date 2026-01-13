ASAP Rocky заподозрили в использовании искусственного интеллекта в новом клипе

Муж певицы Рианны выступил с официальным опровержением слухов о том, что его клип Helicopter$, вышедший 12 января, был создан нейросетями. После премьеры видео пользователи в сети стали обсуждать визуальные эффекты, предполагая, что они могли быть результатом работы ИИ.

"Это видео не сгенерировано ИИ! Это видео не сгенерировано ИИ! Это видео не сгенерировано ИИ!" – эмоционально заявил ASAP Rocky.

Согласно данным западных СМИ, режиссером работы стал Дэн Стрейт, ранее сотрудничавший с Кендриком Ламаром и Rosalía. Видео выполнено в привычном для Rocky визуальном стиле – насыщенные цвета, элементы сюрреализма и уличной эстетики, динамичные сцены с погоней и угнанным вертолетом.

Композиция Helicopter$ станет частью четвертого альбома артиста, который называется Don’t Be Dumb. Над ним Rocky работает почти 8 лет. Релиз ожидается 16 января. В первоначальной версии трека принимал участие Playboi Carti, однако в финальный вариант вошел только голос самого ASAP Rocky.

Неделей ранее музыкант представил клип Punk Rock с Вайноной Райдер. Видео стало частью его творческого сотрудничества с режиссером Тимом Бертоном, который, по слухам, работает над визуальной концепцией нового альбома.