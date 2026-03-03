Пи Дидди выйдет из тюрьмы досрочно

Рэпера приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии. Накануне стало известно, что Пи Дидди освободится раньше.
Американский рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, освободится из колонии почти на полтора месяца раньше установленного срока. Западные СМИ сообщают, что дата освобождения звезды перенесена с 4 июня 2028 года на 25 апреля того же года.
Причиной изменения срока стало активное участие P. Diddy в официальной программе реабилитации от зависимости. Представитель исполнителя подтвердил, что музыкант проходит курс добровольно и "серьезно относится к личному восстановлению и внутренним изменениям".
Напомним, в прошлом году Пи Дидди был приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Артист признал вину частично и выразил готовность сотрудничать с властями.
Согласно источникам, последние месяцы музыкант проводит в изоляции, уделяя внимание психотерапии, чтению и физической подготовке. После выхода на свободу он планирует сосредоточиться на благотворительных инициативах и музыкальных проектах, однако официальных заявлений пока не делал.
Ранее в Сети появились первые кадры Дидди из тюрьмы. На фото рэпер с седыми волосами и в тюремной униформе. Это первый снимок с момента ареста продюсера. Все суды, на которых слушалось его дело, проходили в закрытом формате, и съемка была строго запрещена.