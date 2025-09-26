Тигран Кеосаян умер после 9 месяцев комы

Режиссер, телеведущий и актер Тигран Кеосаян ушел из жизни на 60-м году. Почти девять месяцев врачи боролись за его здоровье после клинической смерти, пережитой в январе 2025 года, но режиссер так и не вышел из комы.

О его состоянии все это время сообщала супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своих обращениях она делилась, что семья и близкие ежедневно молились за его восстановление. Сегодня ночью Симоньян подтвердила печальную новость словами: "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо".

Проблемы с сердцем у режиссера начались задолго до трагических событий. Еще в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Последняя госпитализация состоялась в декабре 2024-го, после чего его сердце на время остановилось, а организм не смог справиться с последствиями.

Тигран Кеосаян оставил заметный след в отечественном кино и на телевидении. Он был не только режиссером и продюсером, но и ведущим программы "Международная пилорама". За годы работы получил звания Заслуженного деятеля искусств и Заслуженного артиста России.



