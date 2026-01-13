Комика Александра Гудкова наказали штрафом из-за пародии на клип "Я русский"

Красногорский городской суд Московской области рассмотрел административное дело в отношении Александра Гудкова и признал его виновным в нарушении законодательства, связанного с унижением человеческого достоинства. Поводом для разбирательства стал размещенный в социальной сети "ВКонтакте" видеоклип под названием "Я узкий", который представлял собой пародийную переработку известной музыкальной композиции.

В ролике была использована аранжировка песни "Я русский", исполняемой артистом SHAMAN, при этом текст произведения был изменен. По итогам проведенного психолого-лингвистического анализа специалисты пришли к выводу, что содержание видео содержит признаки публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения. Отдельно подчеркивалось, что материал находился в открытом доступе и был рассчитан на неограниченный круг пользователей, что усилило правовую оценку случившегося.

В результате суд квалифицировал действия комика по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства. В качестве наказания Гудкову был назначен административный штраф в размере 11 тысяч рублей.

Клип был опубликован еще в 2022 году и вскоре после выхода вызвал общественный резонанс, включая критику со стороны отдельных общественных деятелей и политиков. В последующие годы вокруг фигуры Александра Гудкова неоднократно возникали дискуссии, связанные с его публичными высказываниями и творческой деятельностью. Сам юморист ранее покидал Россию, однако в 2024 году вернулся в страну и продолжил профессиональную деятельность, но уже не на ТВ.