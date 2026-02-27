Рианна намекнула на возвращение в музыку после десятилетнего перерыва

Похоже, Рианна снова готова напомнить миру, почему ее называют "королевой R&B". Певица опубликовала короткий видеоролик под названием "Один день из моей жизни" и засветила момент работы в звукозаписывающей студии.

Фанаты, заметившие микрофоны и наушники, решили: Рианна наконец-то возвращается к музыке. Это стало поводом для бурных обсуждений – ведь ее последний альбом Anti вышел еще в 2016 году, после чего артистка сосредоточилась на бизнесе и личной жизни.