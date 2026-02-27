Рианна намекнула на возвращение в музыку после десятилетнего перерыва

Последний альбом артистки вышел в 2016 году. С тех пор, как призналась сама Рианна, она не прекращала писать песни.

Похоже, Рианна снова готова напомнить миру, почему ее называют "королевой R&B". Певица опубликовала короткий видеоролик под названием "Один день из моей жизни" и засветила момент работы в звукозаписывающей студии.

Фанаты, заметившие микрофоны и наушники, решили: Рианна наконец-то возвращается к музыке. Это стало поводом для бурных обсуждений – ведь ее последний альбом Anti вышел еще в 2016 году, после чего артистка сосредоточилась на бизнесе и личной жизни.

Видео: соцсети/@badgalriri

За последние годы Рианна превратила свой бренд Fenty Beauty в глобальную империю и запустила успешную линию белья Savage X Fenty. Певица также стала матерью троих детей от рэпера A$AP Rocky.

Официальных заявлений пока нет, но еще в прошлом году в интервью Harper’s Bazaar Рианна признавалась, что не прекращала писать музыку с момента выхода Anti. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

