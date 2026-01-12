Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Голливудская звезда Зои Салдана официально возглавила рейтинг самых кассовых актеров современности. По данным аналитической платформы The Numbers, совокупные мировые сборы фильмов с ее участием превысили 15,46 миллиарда долларов, что позволило ей обойти таких титанов индустрии, как Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший.

Ключевую роль в достижении нового рекорда сыграл свежий блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел", собравший в мировом прокате более 1,23 миллиарда долларов. Картина, ставшая третьей частью знаменитой франшизы, вновь подтвердила, что вселенная Пандоры и образ Нейтири по-прежнему остаются культурным феноменом.

Однако не только "Аватар" сделал Салдану финансово рекордной фигурой Голливуда. Актриса сыграла Гамору в киновселенной Marvel – именно роли в "Мстителях" и "Стражах Галактики" принесли ей статус одной из самых узнаваемых актрис XXI века. Эти проекты собрали миллиарды в прокате.

В прошлом году Салдана получила "Оскар" за роль в музыкальном фильме "Эмилия Перес" – проекте, который критики называют одной из самых нестандартных и смелых работ в ее карьере.