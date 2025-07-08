Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой в истории Голливуда

Скарлетт Йоханссон установила новый рекорд – фильмы с ее участием собрали в мировом прокате колоссальные 14,8 миллиарда долларов, сделав актрису самой прибыльной звездой за всю историю кино.

Значительную часть этой суммы – более 8,7 млрд долларов – принесли кинокомиксы Marvel, в которых Скарлетт блистала в образе Наташи Романофф, более известной как Черная вдова. Самыми весомыми в плане сборов стали картины: "Мстители: Финал", "Мстители: Война бесконечности" и "Первый мститель: Противостояние".

Дополнительный рывок в рейтинге обеспечил ее новый блокбастер – "Мир Юрского периода: Возрождение", где Йоханссон исполнила роль бывшей оперативницы Зоры Беннет. За первую неделю в прокате фильм собрал более 318 миллионов долларов, закрепив лидерство актрисы в глобальной статистике.

До недавнего времени первенство удерживал Сэмюэл Л. Джексон (14,6 млрд), за ним следовал Роберт Дауни-младший (14,3 млрд). Но теперь именно Йоханссон стала абсолютной рекордсменкой среди звезд Голливуда – и первой женщиной, достигшей таких цифр в кассовых сборах.

Интересно, что все трое прославились именно благодаря супергеройской франшизе Marvel, что говорит о влиянии киновселенной на мировой бокс-офис.

На пятки Йоханссон уже наступает Зои Салдана, чьи фильмы принесли 14,2 млрд долларов. Учитывая выход нового "Аватара" в декабре, борьба за первое место в рейтинге может стать еще напряженнее.