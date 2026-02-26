Суд приговорил Гуфа к году условно по делу о конфликте в бане

Наро-Фоминский городской суд вынес приговор рэперу Гуфу (Алексею Долматову) по делу о конфликте в банном комплексе в деревне Малые Горки. Артист признан виновным по статье о самоуправстве с применением насилия и получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Аналогичное наказание назначено его знакомому Геворку Саруханяну.

Изначально фигурантам вменяли грабеж, однако в ходе судебных прений обвинение ходатайствовало о переквалификации статьи на более мягкую – суд поддержал эту позицию. Прокуратура просила назначить по два года условно каждому из подсудимых, однако итоговый срок оказался меньше запрашиваемого.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 октября 2024 года. Во время ссоры в банно-оздоровительном комплексе Долматов и Саруханян вступили в конфликт с мужчиной, который снимал происходящее на мобильный телефон. По версии следствия, рэпер нанес потерпевшему удары и забрал у него iPhone 14 Pro стоимостью около 68 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что пострадавший является сотрудником полиции, находившимся в тот момент вне службы.

Защита настаивала на отсутствии состава преступления и просила оправдать музыканта либо прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Потерпевший также заявлял ходатайство о прекращении преследования, отметив, что ущерб был возмещен и конфликт урегулирован. Тем не менее суд отказал в удовлетворении этих просьб.

До вынесения приговора Гуф находился под запретом определенных действий. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, связанное с публикациями в социальных сетях. После оглашения решения защита заявила о намерении обжаловать приговор в апелляционной инстанции.