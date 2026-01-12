Памела Андерсон снова стала платиновой блондинкой перед "Золотым глобусом – 2026"

Голливудская актриса Памела Андерсон вновь обратилась к своему знаковому образу, появившись на публике с платиновыми волосами. Обновленный стиль звезда продемонстрировала на церемонии вручения премии "Золотой глобус – 2026" в Лос-Анджелесе, где ее выход стал одним из самых обсуждаемых.

Осенью актриса экспериментировала с более теплым, рыжеватым оттенком, однако к началу нового года решила вернуться к светлому блонду, который на протяжении десятилетий ассоциируется с ее именем. Для выхода на красную дорожку Андерсон выбрала элегантную высокую прическу с объемом и акцентной челкой, подчеркнув обновленный цвет волос. Образ был дополнен сдержанным нарядом в светлой гамме и минималистичными украшениями с бриллиантами.

Напомним, уже несколько лет Андерсон последовательно отказывается от плотного макияжа, делая ставку на естественность. На "Золотом глобусе" она лишь слегка подчеркнула черты лица, использовав румяна и нейтральный блеск для губ, сохранив узнаваемый минимализм.

Возвращение к платиновому блонду связано не только с эстетическими предпочтениями. Новый оттенок стал частью профессиональных планов актрисы: в ближайшее время она задействована в нескольких кинопроектах, где внешний образ играет важную роль.