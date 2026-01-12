Леонардо Ди Каприо высмеяли на "Золотом глобусе"

В этом году ведущей "Золотого глобуса" стала Никки Глейзер, которая со сцены высмеяла сразу несколько знаменитостей. В числе тех, по кому прошлась американская стендап-комик, оказался и Леонардо Ди Каприо. После перечисления заслуг звезды "Волка с Уолл-стрит" ведущая отпустила в его адрес несколько колкостей, задев тему всем известного пристрастия Леонардо Ди Каприо к молодым девушкам.

"Самое впечатляющее – это то, что ты смог добиться всего этого до того, как твоей девушке исполнилось 30", – пошутила Глейзер.

Шутка вызвала гул в зале и сдержанную улыбку Ди Каприо, который в этот момент, по словам очевидцев, выглядел "смущенно польщенным". Камеры поймали момент, когда актер сделал жест рукой, будто "отмахиваясь" от слов Глейзер, – и соцсети тут же разошлись десятками мемов.

Сейчас Леонардо встречается с 27-летней итальянской моделью Викторией Черетти. Их отношения длятся чуть больше года, и именно разница в возрасте снова стала поводом для шуток.

Неловкий момент не стал единственным эпизодом вечера. Позже, во время выступления Snoop Dogg, актер попытался вернуться на свое место, но был остановлен охраной: во время прямого эфира передвигаться по залу разрешено только персоналу безопасности. Ди Каприо пришлось дождаться рекламной паузы, чтобы вновь занять место рядом с коллегами.

В этот вечер Леонардо боролся за награду в категории "Лучший актер (комедия/мюзикл)" за роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Победа, к слову, досталась Тимоти Шаламе за "Марти Великолепного", однако между актерами не возникло и тени соперничества – они обнялись и обменялись теплыми словами.