Лерчек родила четвертого ребенка

Инфлюенсер Валерия Чекалина, известная в сети как Лерчек, стала мамой в четвертый раз. У блогерши родился сын. Радостную новость подтвердила мать звезды соцсетей, Эльвира Феопентова: "Да, Лера родила, все верно. Все хорошо, спасибо".

О беременности Валерии стало известно еще осенью прошлого года. Тогда подписчики активно обсуждали, кто является отцом будущего ребенка, ведь предпринимательница уже была разведена с Артемом Чекалиным, от которого у нее трое детей, а роман с участником реалити "Звезды в джунглях" Натаном не получил продолжения.

Позже выяснилось, что избранником блогера стал ее тренер по танцам – аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.

По данным инсайдеров, пара готовится к свадьбе, однако официально оформить отношения пока не смогла. Причина – судебные разбирательства, в рамках которых Валерия находится под домашним арестом. Ранее блогер признавалась, что из-за ограничений ей не разрешали даже посещать медицинские обследования.

Сейчас мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. По словам близких к семье источников, рядом с Валерией находится Луис, который помогает возлюбленной.



