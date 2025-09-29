Оксана Самойлова появилась на Миланской неделе моды спустя месяц молчания в соцсетях

После почти месячного перерыва в социальных сетях Оксана Самойлова вернулась к публике и сделала это эффектно. Жена рэпера Джигана выбрала для возвращения одну из самых громких площадок – Неделю моды в Милане, собравшую ведущих дизайнеров, знаменитостей и инфлюенсеров.





Блогер посетила показ бренда Iceberg. Она предстала в total look из подиумной линии. Также Самойлова продемонстрировала в соцсети несколько других образов, включая смелые уличные сочетания.





На ряду с ней на модных шоу в Милане были замечены Елена Перминова и Кристина Романова, давно известные своим вниманием к мировым подиумам. Компанию российских знаменитостей дополнили и другие гости из сферы моды.





Возвращение Самойловой не осталось незамеченным. Подписчики обсуждают ее новые выходы, отмечая смелость стиля и уверенность в выборе откровенных нарядов. Также звезда продолжает сталкивается с критикой ее образов. Якобы матери четверых детей стоит одеваться скромнее. Однако Оксана, судя по ее настрою, воспринимает критику спокойно и остается верной своему модному курсу.

Неделя моды в Милане в этом сезоне стала особенно насыщенной. В частности, состоялся дебют Демны Гвасалия для Gucci собрали мировых знаменитостей и медийных персон. О том, чем запомнились показы Prada, Jil Sander, Max Mara, рассказывал Клео.ру.