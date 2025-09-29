Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес впервые открыто прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком. Юридически их развод завершился лишь в начале этого года, хотя фактическое расставание произошло значительно раньше.

"Это самое лучшее, что случилось со мной, ведь я смогла измениться. Расставание в итоге помогло мне глубже понять себя. Сейчас я уже совсем не та, что была полтора года назад", – призналась 42-летняя певица и актриса.

Джей Ло также вспомнила период работы над проектом "Поцелуй женщины-паука", где Аффлек выступал продюсером. По ее словам, на съемочной площадке все казалось гармоничным, но в реальной жизни отношения давались куда сложнее.





Сам Аффлек, которому недавно исполнилось 53, предпочел не вдаваться в подробности. В одном из интервью он лишь заметил, что точной причины разрыва нет. По словам актера, они просто по-разному смотрели на жизнь.

История их любви действительно похожа на сюжет фильма: первое знакомство состоялось в 2001 году, но до свадьбы тогда дело не дошло. Спустя годы артисты снова сошлись и официально поженились летом 2022-го, однако семейная идиллия оказалась недолгой. Уже в августе прошлого года Дженнифер Лопес обратилась в суд с заявлением о разводе.

После разрыва певицу все чаще можно было увидеть на публике в эффектных нарядах, которые многие поклонники воспринимали как намек на желание доказать бывшему возлюбленному свою независимость. В СМИ активно обсуждались слухи о ее новых романах, хотя сама артистка предпочитает хранить молчание. Аффлек же, по сообщениям инсайдеров, все чаще проводит время с бывшей супругой Дженнифер Гарнер и их детьми.