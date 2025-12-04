Врач, снабжавший Мэттью Перри наркотиком, осужден на 2,5 года

Федеральный суд Лос-Анджелеса вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, признанному виновным в незаконной продаже кетамина актеру Мэттью Перри. Медик получил два с половиной года тюремного заключения и стал первым осужденным фигурантом в крупном деле, связанном с гибелью звезды сериала "Друзья".

Следствие установило, что Пласенсия в 2023 году снабжал актера препаратом, приобретая его у коллеги Марка Чавеса. Знакомство врача и Перри произошло через общего пациента, который рассказал медику о готовности актера платить значительные суммы. В течение нескольких недель Пласенсия продавал ампулы кетамина, осознавая, что артист много лет боролся с зависимостью и находился в уязвимом состоянии. Согласно материалам дела, врач не только передавал препарат, но и обсуждал со знакомыми его финансовую выгоду.

В рамках процесса рассматривались и другие участники схемы. Марк Чавес уже признал свою вину и ожидает решения суда. Фигурантами дела также проходят наркоторговка Джасвин Сангха, бизнесмен Эрик Флеминг и личный ассистент актера Кенни Ивамаса, который, по данным следствия, вводил Перри препарат в день смерти. Все они заключили соглашения со следствием, а их приговоры будут оглашены позднее.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Тело нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Эксперты определили как причину гибели острое воздействие кетамина при отсутствии признаков насильственных действий. При этом актер действительно проходил терапию с применением препарата, однако вещество, приведшее к трагедии, было получено вне медицинских процедур.

На слушаниях сторона обвинения настаивала, что Пласенсия нарушил врачебную этику, фактически воспользовавшись зависимостью Мэттью Перри. Суд согласился с позицией прокуратуры, отметив, что действия медика стали частью цепочки факторов, усугубивших состояние звезды. После оглашения приговора Пласенсию взяли под стражу в зале суда.