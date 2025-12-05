Суд отказал Прилучному в пересмотре условий проживания ребенка

Московский городской суд поставил точку в деле Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, подтвердив ранее вынесенное постановление о месте проживания их общего сына и порядке выплаты алиментов. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, апелляционная коллегия изучила доводы актера, однако не нашла оснований для пересмотра решения, принятого Головинским районным судом летом этого года.

Первоначальный вердикт определял проживание 12-летнего ребенка с матерью и сохранял прежние алиментные обязательства Прилучного. Сам актер настаивал, что фактически сын большую часть времени проводит с ним, и добивался изменения условий соглашений. В ходе апелляции его представители ссылались на нарушения процедуры, а также на выводы психологической экспертизы, в которой отмечалось желание ребенка жить с отцом. Тем не менее эти аргументы не были приняты судом.

Судебный спор привлек внимание общественности, поскольку отношения бывших супругов уже несколько лет сопровождаются чередой взаимных претензий и обращений в суд. После развода в 2020 году стороны неоднократно сталкивались в правовом поле – от вопросов пользования жильем до требований о пересмотре алиментов. Несколько исков подавалось и со стороны Муцениеце, включая заявления о взыскании алиментов и об ограничении прав пользования квартирой.

Павел Прилучный попытался добиться иной оценки ситуации и в октябре подал апелляцию, однако Московский городской суд подтвердил выводы первой инстанции без изменений. Теперь прежние договоренности остаются в силе, а ребенок продолжит жить с матерью.