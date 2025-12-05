Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст обвинил ее в инсценировке ограбления

Ким Кардашьян вновь вернулась к теме вооруженного нападения, произошедшего с ней в Париже в 2016 году, и впервые подробно описала, как пережила не только сам инцидент, но и долгие годы недоверия со стороны окружающих. В новом выпуске семейного реалити она призналась, что особенно болезненным оказался скепсис ее бывшего мужа Канье Уэста, который публично подверг сомнению сам факт преступления.

Нападение произошло в частных апартаментах, куда ночью ворвались мужчины в полицейской форме. Злоумышленники связали звезду, лишили возможности позвать на помощь и заперли в ванной комнате. Украдены были украшения общей стоимостью около 10 миллионов евро, включая дорогое кольцо, подаренное Уэстом. Позже расследование установило участие нескольких человек, часть из которых получила реальные сроки.

По словам Кардашьян, самыми тяжелыми оказались не юридические процедуры, а реакция со стороны публики и некоторых медийных фигур, которые годами ставили под сомнение реальность произошедшего. Неприятные комментарии обсуждались в эфирах популярных шоу, а в соцсетях распространялись предположения о якобы постановочном характере нападения.

Кардашьян рассказала, что особенно ее ранил эпизод, когда Уэст, который в тот момент был ее супругом, позволил себе усомниться в правдивости ее рассказа публично, в кругу знакомых. Мол, это заставило заново пережить чувство небезопасности и недоверия, появившиеся сразу после ограбления.

Почти десять лет спустя Ким вновь приехала в Париж, чтобы выступить в суде и встретиться лицом к лицу с фигурантами дела. По итогам слушаний виновными признали восемь человек. Для Кардашьян это стало важной точкой в многолетней истории, позволившей окончательно подтвердить обстоятельства происшествия и закрыть болезненную главу жизни.

Вместе с тем Ким Кардашьян подчеркнула, что считает важным и дальше работать с темами безопасности, справедливости и защиты жертв преступлений, а также стремится оградить своих детей от последствий публичных конфликтов с Канье Уэстом.