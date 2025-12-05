На пляже в Рио-де-Жанейро установили монумент в честь Леди Гаги

На одном из самых известных пляжей мира – Копакабане в Рио-де-Жанейро – появилась инсталляция, посвященная Леди Гаге. Монумент в форме символического жеста, давно ставшего частью эстетики певицы и ее фанатов, появился на рассвете и быстро привлек внимание туристов и местных жителей. У подножия конструкции размещена ставшая интернет-мемом надпись Brazil, let’s go.





Инсталляцию представил музыкальный сервис Spotify, который таким образом отметил достижения Леди Гаги за год. Певица выпустила альбом MAYHEM, занявший лидирующие позиции в чартах, а ее треки Die With a Smile, Abracadabra и The Dead Dance стали мировыми хитами. Кстати, композиция Die With a Smile совместно с Бруно Марсом возглавила мировой рейтинг, став самым прослушиваемым треком года и обновив рекорд United World Chart. Песня Abracadabra стала самым популярным сольным женским релизом сразу на нескольких площадках.

Монумент появился на том самом месте, где весной состоялось одно из самых обсуждаемых событий музыкальной индустрии. В мае Леди Гага провела бесплатное шоу на пляже Копакабана, собрав около 2,5 миллиона зрителей. По данным Книги рекордов Гиннесса, это выступление стало самым массовым сольным концертом женщины-исполнителя в истории. Последний раз певица приезжала в Бразилию более десяти лет назад, и ее возвращение вызвало огромный резонанс: пляж на один вечер превратился в эпицентр музыкального перформанса, который получил широкое освещение в мировой прессе.





Неизвестно, сколько времени монумент простоит на пляже, однако поклонники продолжают активно фотографироваться с инсталляцией, ставя ее в один ряд с самыми узнаваемыми арт-объектами Рио. Тем временем Леди Гага продолжает мировой тур MAYHEM Ball: после концертов в Австралии она направится в Японию, а затем вернется в США.