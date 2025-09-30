Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака

Николь Кидман и Кит Урбан приняли решение расстаться после 19 лет совместной жизни. Певец и актриса больше не живут вместе: известно, что музыкант переехал в собственный дом в Нэшвилле, а забота о двух дочерях – 17-летней Сандэй Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет – осталась на плечах Кидман.

По данным западных СМИ, инициатором разрыва стал Урбан. Источники отмечают, что Николь пыталась сохранить семью, однако ее усилия оказались безрезультатными.

В последний раз супругов видели вместе в июне на футбольном матче Клубного чемпионата мира. Обычно они не скрывали своих чувств, но тогда пара выглядела холодно и отстраненно. Эксперты по языку тела обратили внимание на детали: Николь нервно теребила руку, а Кит за всю игру так и не встретился с ней взглядом.





Рассуждая о причинах разрыва, поклонники связывают его с выходом откровенного триллера "Плохая девочка", где Кидман сыграла успешную бизнесвумен, увлекающуюся молодым стажером. В фильме было немало откровенных сцен, вызвавших бурное обсуждение. Роль принесла актрисе номинацию на "Оскар", но награда досталась Майки Мэдисон за "Анору".

Для Кидман это уже второй неудачный брак. В 90-е она была замужем за Томом Крузом, с которым усыновила двоих детей.

Примечательно, что подобные истории не раз случались и с другими парами в шоу-бизнесе. Так, Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись вскоре после выхода фильма "Текст" с той самой сценой, которая долго обсуждалась в прессе.