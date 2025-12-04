Александра Митрошина частично признала вину по делу об отмывании 127 миллионов рублей

В Тверском районном суде Москвы приступили к рассмотрению уголовного дела против 31-летней Александры Митрошиной, которой вменяют легализацию средств в особо крупном размере и уклонение от налогов. На заседании блогер частично признала вину. Бизнесвумен заявила, что не знала, что совершенные ею операции с недвижимостью могут быть квалифицированы как отмывание доходов. Суд отказался смягчить меру пресечения и продлил домашний арест еще на полгода – до мая 2026 года.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Митрошина, занимаясь онлайн-обучением и продажей цифровых продуктов, использовала контролируемые ИП для сохранения упрощенного налогового режима и избежала перечисления в бюджет более 127 миллионов рублей. Позднее часть этих средств, как утверждают в СК, была направлена на покупку дорогостоящих квартир в центре Москвы. Все сделки оформлялись открыто, через личные банковские счета, однако следствие квалифицировало их как способ легализации доходов, полученных незаконным путем.

Первоначально блогер полностью признавалась в нарушениях налогового законодательства и погасила недоимки с пенями. Однако в дальнейшем изменила позицию. Она заявила о несогласии с трактовкой эпизода о легализации. Защита настаивает, что приобретение недвижимости не имело цели скрыть источник денежных средств.

На фоне основного процесса продолжается отдельное расследование против бывших юристов Митрошиной. По данным следствия, они вводили ее в заблуждение, убеждая в существовании "угроз со стороны государственных органов", необходимости "срочных юридических действий" и даже получении иностранного гражданства, что позволило им завладеть десятками миллионов рублей. Блогер подала к ним гражданский иск почти на 69 млн.

Сама Александра Митрошина находится под домашним арестом с марта 2025 года, когда была задержана в аэропорту Сочи после возвращения из Дубая. В ближайшие месяцы суду предстоит оценить материалы дела и определить степень ответственности инфлюенсера. Ей грозит до семи лет лишения свободы.